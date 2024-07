Testamos 9 marcas de linguiça calabresa, conheça a segunda melhor

A linguiça calabresa é um dos ingredientes mais usados na cozinha, podendo ser o complemento do feijão, passada na frigideira para servir como petisco ou ainda ser o destaque em molhos, recheio de pães, de massas e de tortas. O embutido também é muito utilizado na cobertura de pizzas, sendo um dos recheios favoritos dos brasileiros.

Teste às cegas

Diante de tamanha popularidade, o Paladar decidiu fazer um teste às cegas para descobrir as melhores linguiças calabresas do mercado. Um time de especialistas foi convidado a provar 9 marcas de calabresa, que foram avaliadas a partir de critérios como aparência, aroma, textura e sabor.

2ª melhor linguiça calabresa do mercado

Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A marca Prieto levou a medalha de prata no teste às cegas e se destacou pelos “temperos” na formulação. A linguiça é cozida, defumada e contém carne mecanicamente separada de aves em sua formulação. Além de alho, cebola e pimenta-calabresa, consta no rótulo a presença de pimenta dedo-de-moça e gengibre entre os condimentos.

Com aroma sutil de defumação, o produto apresenta sabor levemente adocicado e poderia ter um pouco mais de untuosidade.

Para descobrir qual marca ficou em primeiro lugar, veja o ranking com todas as marcas de calabresa testadas e a opinião dos jurados sobre cada uma delas na matéria de Cintia Oliveira, no Paladar.

Calabresa na pizza

SÃO PAULO 27/06/2024 TESTE DE CAALABRESA -degustação às cegas de marcas de calabresa. FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO

A calabresa é uma das coberturas de pizza favoritas de muitos e, quando se trata dessa linguiça na massa, a opinião dos chefs é unânime: a versão artesanal é a melhor escolha. Mas, você também pode achar boas opções no mercado, como mostrou o teste às cegas realizado pelo Paladar.

Além disso, na hora de escolher a calabresa para pizza, algumas coisas precisam ser levadas em consideração, como o excesso de sal e de gordura. Assim, quando for comprar a linguiça, vale tomar cuidado com as versões muito gordurosas. Afinal, há outros ingredientes na pizza que também possuem essas características.

Uma boa dica é assar a calabresa antes colocar na pizza, pois isso ajuda a retirar boa parte da gordura que seria transferida para a massa.