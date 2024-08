Testamos 10 marcas de chá verde de saquinho, conheça o segundo colocado

O chá verde é um dos grandes destaque no segmento de chás. Feito a partir das folhas da planta camellia sinensis, é a bebida mais consumida no Japão, tanto pelo sabor, como também pela tradição e benefícios à saúde.

Em sua composição, o chá verde apresenta antioxidades e cafeína, que ajudam a proteger regiões do cérebro associadas a memorização e aprendizado. Ainda há estudos que associam o consumo de chá verde à redução do colesterol.

Teste às cegas

Teste de chá verde. Foto: Tiago Queiroz / ESTADÃO

O chá verde pode ser feito direto das folhas da planta, mas é muito comum encontrá-lo pronto nos supermercados em caixinhas que trazem a quantidade ideal para uma xícara em saquinhos.

Em busca de descobrir o melhor chá verde de saquinho, o Paladar convidou especialistas para participarem de um teste às cegas com 10 marcas encontradas no mercado.

A avaliação foi bastante criteriosa e os jurados tiveram tempo para degustar calmamente cada um dos chás, sentindo os aromas das folhas antes e depois da infusão em água quente e também observando com cuidado critérios como cor, amargor, dulçor, umami e complexidade de sabores da bebida.

2º melhor chá verde

Teste de chá verde Amaya. Foto: Tiago Queiroz/Estad

Ao final da degustação, eles ranquearam os melhores produtos. A marca Amaya conquistou o segundo lugar por apresentar corpo interessante, aroma intenso e bem equilibrado. No quesito sabor, mostrou notas que remetem a milho e aspargo, além de um amargor agradável. Perfeito para quem está começando a se encantar com o sabor do chá verde. Para conferir o ranking completo, leia a matéria de Chris Campos.

Com o que chá verde combina?

A bebida tem variações de cor e de sabor. Por ser tão múltipla, pode ser harmonizada com diversos tipos de comidas, entre sabores salgados e doces. Muito popular no Japão, o chá verde costuma ser combinado com sushi e com doces tradicionais do país.