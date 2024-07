Testamos 14 marcas de goiabada, veja qual ganhou o 1º lugar

Goiabada cascão é um dos doces tradicionais do Brasil, sendo consumido em todo o país e podendo fazer parte de incontáveis receitas. A iguaria até pode ser feita em casa de forma fácil, mas para quem não quer cometer erros no preparo ou não tem tempo para fazer, o Paladar realizou um teste para descobrir as melhores marcas de goiabada do mercado.

Paladar Testou

Para isso, o Paladar convidou um time de especialistas para provar às cegas 14 marcas de goiabada cascão encontradas nas principais redes de supermercados.

Os critérios de avaliação dos jurados foram sabor, textura e aparência. Algumas das goiabadas pareciam muito apetitosas aos olhos, mas decepcionaram no sabor. Enquanto outras não tão bonitas, surpreenderam positivamente. Os especialistas tinham como meta encontrar doces equilibrados em todos os sentidos.

Qual marca de goiabada ficou em 1º lugar?

PUBLICIDADE

A goiabada Tia Sônia conquistou o júri por ser um doce equilibrado em todos os sentidos: textura, aparência e sabor Foto: Felipe Rau

A marca que levou a primeira posição no teste foi a Tia Sônia. O doce foi considerado equilibrado em todo os sentidos pelos júri, com textura macia, ótima aparência, que remete a um doce caseiro, bastante pedaçuda e de sabor agradável.

Confira o ranking com todas as marcas de goiabada cascão testadas pelo Paladar, assim como a opinião dos jurados, na matéria de Chris Campos.

Como usar goiabada na cozinha?

Além do casamento perfeito com o queijo minas frescal ou curado, rendendo um belíssimo ‘Romeu e Julieta’, a goiabada cascão pode ser usada em uma gama enorme de receitas, como recheio de pão de queijo, no bolo de fubá, na cobertura do cheesecake e até em receitas salgadas. Não deixe de preparar essas delícias agora que você já sabe uma das melhores marcas de goiabada do mercado. Confira as receitas testadas e aprovadas do Paladar aqui.