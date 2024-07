Testamos 14 marcas de goiabada, veja qual ganhou o 2º lugar

A goiabada é um doce caipira tradicional brasileiro, mas que também possui suas versões industrializados nos supermercados. Em busca de descobrir as melhores marcas de goiabada do mercado, o Paladar realizou um teste às cegas com especialistas.

Teste às cegas

O time de especialistas provou 14 marcas do doce encontradas nas principais redes de supermercados. Os critérios de avaliação foram: sabor, textura e aparência. Algumas goiabadas que pareciam muito apetitosas decepcionaram no sabor, enquanto outras não tão bonitas, surpreenderam positivamente na boca. O júri tinha como meta achar goiabadas que fossem equilibrados em todos os sentidos.

2ª melhor marca de goiabada

Goiabada cascão Alinutri Foto: Felipe Rau/Estadão

Alinutri é a goiabada que ocupa o segundo lugar no ranking do Paladar. Com sabor surpreendente, que explode na boca, o doce apresentou uma textura firme e só não levou o primeiro lugar porque poderia ser mais pedaçudo. Leia a matéria de Chris Campos no Paladar para saber o ranking completo e a opinião dos jurados sobre cada uma das marcas.

Com o que combina goiabada?

A goiabada combina com quase tudo e pode ser utilizada na cozinha de diversas formas, compondo bolos, recheio de pão de queijo, cobertura do cheesecake e até mesmo receitas salgadas, como risoto. Agora que você já sabe uma das melhores marcas de goiabada, que tal usá-la em alguns preparo? Confira receitas testadas e aprovadas pelo Paladar aqui.