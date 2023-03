Mini pão com goiabada Foto: Padaria Ceci Por Redação Paladar Mini pão com goiabada Esse pão com goiabada é uma ótima opção de lanche para o café da manhã ou para um café da tarde caprichado Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 10 porções

A goiabada é um doce típico do Brasil, muito consumido no interior do país. Agora, imagine uma massa fofinha de pão cobrindo uma goiabada fresquinha? Deu muita vontade, não é? Experimente essa receita de mini pão de goiabada da Panificadora Ceci. Esse pão é bem fácil de fazer e ideal para ser servido como lanchinho da tarde ou no seu café da manhã. Vamos nessa?