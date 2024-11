Testamos 14 marcas de manteiga sem sal, conheça a campeã

A marca italiana Galbani conquistou os avaliadores do Paladar e se classificou como dona da melhor marca de manteiga sem sal entre outras 13 concorrentes. Acompanhante de muitos cafés da manhã, a manteiga é um ingrediente muito versátil que faz parte de diversos processos de preparação.

Pensando no impacto dessa laticínio na alimentação das pessoas, o Paladar realizou um teste às cegas de 14 tipos de manteiga sem sal.

Os avaliadores foram o chef consultor do Èze, Thiago Cerqueira, a confeiteira Marina Anders, da Zulcare, o chef argentino Ricardo Joel Michel, da Rotiseria Argentina, o confeiteiro francês Romain Coupeaux, da Charlotte Pâtisserie, e Marcelo Bergamo, professor dos cursos de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi e do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Veja qual foi a intitulada “melhor manteiga sem sal”:

Galbani

Após um teste baseado em aparência, textura, aroma e sabor, a equipe de especialistas elegeu a manteiga sem sal da marca italiana Galbani como a melhor. Produzido pela Lactalis, no sul do Brasil, o laticínio de coloração amarela palha conquistou o paladar dos avaliadores. Veja as outras marcas avaliadas.

Top 3

Galbani Président Danone

Panqueca com mel

Agora que você sabe quais são as melhores marcas de manteiga sem sal, que tal colocar a mão na massa e fazer uma receita fácil e rápida?

Saborosa e versátil, a panqueca com mel eleva os níveis do café da manhã e transforma sua refeição em algo ainda mais especial. Clica aqui e confira a receita completa.

Panqueca Foto: Rebecca Gigli Buonano

