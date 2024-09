Testamos 16 marcas de pimenta; conheça a vencedora

O molho de pimenta é um insumo comum nos bares e restaurantes, perfeito para acompanhar petiscos como coxinha, pastel e bolinho de arroz.

O famoso molhinho pode ser feito em casa, mas também é fácil de encontrá-lo pronto nos supermercados, com opções que variam entre as mais suaves e as bem apimentadas. Em busca de descobrir o melhor molho de pimenta do mercado, o Paladar testou 16 marcas do produto.

Teste às cegas

O teste foi realizado às cegas por especialistas no assunto, que trabalham com comidas apimentadas diariamente. Eles experimentaram os molhinhos com bolinhos de arroz e, ao final da degustação, definiram um ranking com os produtos.

Melhor molho de pimenta

O molho de pimenta Bombay foi escolhido como o melhor pelo júri Paladar Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Depois da maratona que foi a prova das 16 amostras de molho de pimenta, os jurados escolheram a marca Bombay como a melhor do mercado.

Segundo a análise dos especialistas, o molhinho de cor vibrante, feito a partir de fermentação da pimenta habanero, é bem temperado e apresenta boa evolução do sabor junto à picância. Veja o ranking completo na matéria de Fernanda Meneguetti.

Como é feito o molho de pimenta?

De forma geral, qualquer condimento feito principalmente de pimentas combinadas a outros ingredientes, como vinagre, limão, alho, ervas e sal, pode ser considerado um molho de pimenta.

No Brasil, um dos ingredientes mais utilizados no preparo do molho é a cachaça, assim como algum tipo de óleo, principalmente se a ideia é bater tudo e criar uma textura cremosa. Já para dar o toque picante, a malagueta ou dedo-de-moça são as prediletas para o molho de pimenta.