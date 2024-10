Testamos 14 marcas de shoyu do mercado; confira a 2ª melhor

O shoyu é um ingrediente rico na culinária asiática. Contudo, sua versatilidade está ultrapassando barreiras com novas receitas inovadoras e diferentes. Pensando nisso, o Paladar reuniu um time de especialistas quando o assunto é shoyu e avaliaram as 14 melhores marcas do mercado.

O Paladar testou é uma iniciativa 100% editorial. Sendo assim, o jornal cuida da escolha desde as marcas até no convite dos especialistas. Embora existam diversas categorias de shoyu, a versão tradicional foi o recorte escolhido por Paladar para esta degustação.

E, para compor o time de jurados, Paladar convidou os chefs Danilo Gonçalves, do Imakay, Tohya Yamashita, da Sōzai Japanese Deli, as restauratrices Simone Xirata, do Jojo Ramen, e Regina Hwang, do restaurante Portal da Coreia, além do chef consultor Eiji Tomimatsu. Confira qual marca se destacou em segundo lugar:

Kikkoman

Confira qual marca se destacou em segundo lugar Foto: ABA BENEDICTO / ESTADAO

Entre as 14 melhores marcas de shoyu, a Kikkoman, se destacou em segundo lugar. Para os especialistas, esse molho que é elaborado com fermentação natural, tem como base soja, trigo, água, sal e álcool. Com coloração mais clara e textura fluída, tem aroma de fermentação e um toque herbal. Na boca, tem sabor delicado, com um toque de acidez e leve picância. Saiba mais neste link.

Veja top 3

MN Food Kikkoman Arrifana

Receitas com molho shoyu

Agora que você conhece as melhores marcas de shoyu, está na hora de testar receitas usando as melhores versões do molho de soja fermentado em casa. As receitas que separamos são: Atum ao molho de shoyu, Filé-mignon com cebola e shoyu e Castanha de caju agridoce.

Atum ao molho de shoyu

Atum ao molho shoyu Foto: Johnny Mazzilli

Esta receita é perfeita para os fãs de atum grelhado. Se você está buscando um prato refrescante e delicioso, esse atum com molho shoyu é a escolha certa. Confira o passo a passo completo neste link.

Castanha de caju agridoce

Castanha de caju agridoce ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Essa receita prática de castanha de caju agridoce é uma explosão de sabores e fica pronta em poucos minutos e claro, ainda leva shoyu de uma forma diferente no prato. Saiba mais neste link.

Filé-mignon com cebola e shoyu

Filé mignon com cebola e shoyu. Foto: Fernando Sciarra/Estadão

Carne e shoyu? Sucesso garantido. A dica que deixamos é que você deve prestar atenção na carne. Ela deve estar em temperatura ambiente antes de ir para a panela. Se estiver gelada, vai ficar dura. Saiba mais aqui.