Pimenta: benefícios, tipos e receitas para quem curte picância

A principal característica de uma pimenta é a sua picância, que varia de intensidade conforme o tipo. Ela pode colorir o prato ao apresentar variedade em cores, além de ser versátil na cozinha, seja pura ou em preparos caseiros.

A pimenta é amada pelo sabor único e diferenciado, mas seu consumo pode gerar dúvidas, como seus benefícios, principais tipos e como incluir na alimentação. Confira respostas de perguntas frequentes a seguir:

Quais os benefícios de comer pimenta?

Segundo a matéria de Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde, algumas pimentas se destacam em termos de saúde. A pimenta preta possui piperina e capsaicina, compostos que podem ter ação antioxidante e anti-inflamatória.

Enquanto isso, as pimentas vermelhas são repletas vitamina C, flavonoides e carotenoides, que podem melhorar a circulação sanguínea e contribuir para a saúde cardiovascular, entre outros benefícios.

Vale relembrar que esses efeitos positivos podem ser aproveitados quanto estão aliados a uma alimentação balanceada e um estilo de vida saudável, contando com um consumo equilibrado da pimenta.

Quais são os tipos de pimenta?

As pimentas podem variar em tipos, mudando a coloração, os benefícios, a intensidade de picância e até mesmo os sabores. Algumas se tornaram mais populares e são facilmente encontradas para uso culinário:

Jalapeño : a pimenta jalapeño é mais consumida na culinária mexicana, conhecida por seu formato arredondado e médio, além da picância intensa.

: a pimenta jalapeño é mais consumida na culinária mexicana, conhecida por seu formato arredondado e médio, além da picância intensa. Pimenta malagueta : essa pimenta é bastante ardida no paladar, e por isso combina com pratos robustos, como a feijoada.

: essa pimenta é bastante ardida no paladar, e por isso combina com pratos robustos, como a feijoada. Pimenta biquinho : nem todas as pimentas são tão picantes. A pimenta biquinho, por exemplo, é leve no paladar, possui um tamanho pequeno e uma coloração vibrante.

: nem todas as pimentas são tão picantes. A pimenta biquinho, por exemplo, é leve no paladar, possui um tamanho pequeno e uma coloração vibrante. Pimenta-do-reino: a pimenta-do-reino se divide em preta, branca e verde, mudando o momento em que é colhida, intensidade da picância e usos na culinária.

Qual a melhor pimenta do mercado?

Você pode consumir a pimenta em um molho, e existem marcas no mercado que oferecem qualidade. O Paladar avaliou, com especialistas, 16 marcas obtidas em supermercados da capital paulista, considerando critérios específicos para eleger a melhor do mercado. Veja o teste completo aqui.

Teste paladar de molho de pimenta. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Receitas com pimenta

Além de saborosa e boa para a saúde quando consumida de maneira moderada, a pimenta pode integrar receitas diversas, adicionando um sabor especial, nem sempre tão picante. Veja abaixo receitas com pimenta:

Peixe com salsinha crocante

Nessa receita, a pimenta está entre os temperos do filé de peixe branco, acompanhada de limão e sal para completar. A sugestão é finalizar o prato com gotas de limão. Veja a receita completa aqui.

Peixe com salsinha crocante Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

Filé de frango à parmegiana

Essa receita clássica ganha toques especiais com o uso da pimenta. Todo o conjunto utiliza ingredientes simples e é fácil de ser feito em casa, servindo a família toda. Veja a receita completa aqui.