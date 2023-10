Teste do sabor: saiba qual kombucha combina mais com você

O Estadão provou os kombuchas engarrafados e listou o sabor de cada um e onde podem ser encontrados. Saiba qual combina mais com você:

Puro Verde

De mate com abacaxi: sabor fermentado excessivo, com boa acidez, mas falta sabor da fruta. Preço: R$ 14,50 (300 ml) no Mundo Verde. Também tem as opções de chá preto com abacaxi e chá verde com maçã.

Companhia dos Fermentados

De hibisco, gengibre e pimenta rosa: é refrescante, seco e saboroso, indicado para quem quer começar a beber o kombucha. Preço: 14 (350 ml) no Madureira Sucos ou em ciadosfermentados.com.br. Também nos sabores chimarrão com erva doce e chá mate com cravo.

Kom

De melissa, capim-limão, abacaxi e gengibre: bem doce, para paladar infantil, lembra balinha de gengibre. Um boa opção para base de drinques. Mas faltam as características marcantes da bebida. Preço: R$ 14 (300 ml) no Armazém Cerealista. Também no sabor hibisco com frutas vermelhas.

Vivah

Blend de chá verde, preto e mate, comhortelã e uva passa: forte aroma de hortelã, mas na boca é equilibrado, com acidez pronunciada e boa gaseficação. Preço: R$ 12 (270 ml) na loja da marca. Também no sabor hibsco.

Viva

Sabor original, base dechá preto: forte sabor fermentado, com mel no final e levemente avinagrado. Preço: R$ 13,90 (280 ml)na Solli Orgânicos. Também na versão gengibre e maçã com canela.

Receitas testadas e aprovadas

