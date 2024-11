O tiramisù tradicional é um clássico da confeitaria italiana, que ganhou popularidade em restaurantes, cafeterias e padarias de todo o mundo, especialmente pela combinação com o café.

Por mais que pareça uma sobremesa difícil de ser preparada, na verdade, ela tem um passo a passo simples, ainda mais quando acompanhada alguns segredos que a tornam fácil.

Segundo o Paladar, a receita original de tiramisù leva apenas seis ingredientes, incluindo o mascarpone. Eis aqui o segredo principal: quando bem preparado, esse creme de queijo é a graça da sobremesa.

Ele tem um sabor leve e adocicado, o que faz com que seja incorporado facilmente a outros ingredientes, inclusive o café, na receita original, mas também dá para adicionar pêssego, licores, limão e mel, por exemplo.

Além do segredo do tiramisù ser um dos seus cremes, outro pode ser a montagem. Para quem tem dificuldade de formar as camadas, fazê-las em copos ou recipientes semelhantes, traz uma ar moderno e facilita ainda mais o processo.

PUBLICIDADE

Gostou e quer saber mais? Veja detalhes no Caderno de Receitas sobre o tiramisù. Logo abaixo, confira três receitas não tradicionais da sobremesa: o tiramisù de limoncello, o tiramisù de damascos e o tiramisù da Rita Lobo.

Tiramisù de limoncello

O licor de limão-siciliano é o grande destaque dessa outra versão da sobremesa. Antes de servir, espalhe as lâminas de amêndoa, as raspas de limão e a hortelã. Veja a receita completa aqui.

Tiramisù de limoncello. Foto: Fernando Sciarra/Estadão

Tiramisù de damascos

PUBLICIDADE

Essa receita fácil leva damascos frescos, queijo mascarpone, essência de baunilha, bolachas champanhe, açúcar demerara, creme de leite fresco, mel e outros ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Tiramisù de damascos. Foto: Renata Mesquita/Estadão

Tiramisù da Rita Lobo

Essa versão de tiramisù ensinada pela Rita Lobo é simples, inclui poucos ingredientes e fica pronta rapidinho. Ao servir, polvilhe chocolate em pó para dar um toque final. Veja a receita completa aqui.