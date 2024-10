Tiramisù World Cup 2024 terá primeira jurada sulamericana

A Tiramisù World Cup 2024 contará com a primeira jurada sulamericana. Patricia Guerra, campeã da edição de 2023, retorna à competição, desta vez, para avaliar as melhores versões da famosa sobremesa italiana feitas por profissionais de todo o mundo. A chef brasileira, que se tornou a primeira sulamericana a vencer a categoria original do concurso, agora encara o desafio de eleger a próxima campeã.

O que é a Tiramisù World Cup

Criada em 2017, a Tiramisù World Cup reúne confeiteiros de diversos países, que competem apresentando suas melhores versões da clássica sobremesa italiana. A competição ocorre anualmente na Itália e já se tornou um evento de destaque no calendário gastronômico internacional.

Patrícia Guerra vence Copa do Mundo do Tiramisú Foto: Matteo Negro

Conquista histórica em 2023

Na edição de 2023, Patricia Guerra fez história ao se tornar a primeira sulamericana a vencer a categoria original, que exige a recriação fiel do tiramisù clássico. Além disso, ela foi apenas a segunda mulher a alcançar esse feito, destacando-se entre os melhores confeiteiros do mundo.

Retorno como jurada em 2024

Nesta quinta-feira, 3 de outubro, Patricia volta à Tiramisù World Cup como jurada. “É uma missão ainda mais difícil, mas vou cumpri-la com amor, dedicação e respeito”, afirmou. Sua responsabilidade agora é escolher a receita que levará o cobiçado título de campeã, entre versões criadas por confeiteiros renomados.

Trajetória de Patricia Guerra na Tiramisù World Cup

A confeiteira e chef de cozinha conheceu a Tiramisù World Cup na graduação em gastronomia. Ao mergulhar no conhecimento para preparar a receita do doce de maneira perfeita, para apresentar na competição, Patricia alcançou alguns títulos:

