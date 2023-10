Brasileira vence Copa do Mundo de Tiramisù na Itália: ‘Essa taça é nossa, do Brasil!’

A advogada brasileira Patricia Guerra, 48, venceu a Copa do Mundo de Tiramisù, realizada na Itália, na cidade de Treviso, entre os dias 5 e 8 de outubro.

Ela ganhou na categoria de melhor Tiramisù Clássico, que leva apenas os ingredientes da receita da tradicional sobremesa italiana, como biscoitos, queijo mascarpone, ovos, café, cacau em pó e açúcar.

A brasileira é a primeira competidora não-europeia e sul-americana a conquistar o título e segunda mulher a vencer na categoria receita original. Ela disputou a final com dois italianos e uma representante do Uruguai.

Ao Estadão, Patricia falou da sensação de ganhar o prêmio e lembrou do caminho que trilhou para conquistar a posto mundial.

“Vencer a Tiramisù World Cup é para mim é a melhor sensação do mundo! Porque, lá em 2022 embarquei nesta doce viagem e com muito treino e dedicação fui vencendo cada um dos desafios, primeiro o estadual, depois o nacional e agora no mundial. Esta vitória é algo que sempre sonhei, mas nem em meus desejos mais intensos imaginei que seria tão emocionante e gratificante! Essa taça é nossa, do Brasil!”

A trajetória de Patricia começou ainda em 2022, quando venceu a edição estadual em São Paulo. Em junho deste ano, ela conquistou a Tiramisú Word Cup Brasil. E, agora, é a grande campeã mundial de Tiramisú.

Nas redes sociais, ela comemorou a vitória. “O melhor tiramisù do mundo é do Brasil! Foi um misto de emoções muito grande, ainda estou emocionada, mas não poderia deixar de agradecer todo mundo que acompanhou essa trajetória até aqui! Esse é apenas o começo! Que felicidade!”

