TOP 10 cidades mais caras para comer fast food nos Estados Unidos

O fast food teve uma drástica mudança de preço nos Estados Unidos nos últimos anos e uma nova análise revelou as cidades mais caras para consumir hambúrguer, batata frita e refrigerante.

Em todo o país, a inflação fez com que os preços subissem 24% em média entre os anos de 2022 e 2024, com uma refeição chegando a 15 dólares em 19 das maiores cidades. As cidades da Califórnia ocuparam três dos dez primeiros lugares em relação aos altos preços.

Segundo o site MoneyGeek, a cidade de San Diego é a mais cara para comer a refeição e, surpreendentemente, as cidades consideradas mais caras, como Nova York e Los Angeles, não ficaram entre as cinco primeiras no ranking, mas continuam no TOP 10. Confira abaixo:

TOP 10 cidades mais caras dos EUA para comer fast food

San Diego: é a cidade mais cara para comprar a refeição americana, custando em média 20,76 dólares (114,02 reais). Washington DC: em segundo lugar no ranking, Washington DC tem preço médio 18,17 dólares por combo de comida, cerca de 99,80 reais. São Francisco: logo atrás, uma refeição estilo fast food em São Francisco custa em média 17,96 dólares (98,65 reais). Seatle: um hambúrguer, batata frita e refrigerante custariam 17,83 dólares (97,93 reais) para um morador ou visitante da cidade. Boston: em quinto lugar na lista, o preço médio de uma refeição de fast food em Boston é de 17,63 dólares (96,83 reais). Los Angeles: a famosa cidade da Califórnia ficou em sexto lugar, com um preço médio de 17,50 dólares (96,12 reais). Nova York: em sétimo lugar, os moradores e visitantes da cidade pagam em média 16,61 dólares por uma refeição (91,23 reais). Phoenix: a capital do estado do Arizona tem preço médio de 16,53 dólares por fast food (90,79 reais). Philadelphia: na nona posição, os restaurantes de fast food na Philadelphia cobram em média 16,48 dólares (90,52 reais). Las Vegas e Baltimore: as cidades ficaram empatadas em décimo lugar e têm preço médio de 16,16 dólares por refeição (88,76 reais).

Cidade mais acessível

A refeição mais acessível é em Detroit, de acordo com o estudo, onde os americanos podem comprar um hambúrguer, batata frita e refrigerante por apenas 8,12 dólares (44,60 reais).

Promoções em redes de fast food

Diante da alta de preços das refeições, algumas grandes redes começaram a oferecer descontos aos clientes, o que foi chamado de “guerra das refeições de fast food”.

Em abril, a KFC lançou suas ofertas Taste of KFC, que incluem uma refeição para uma pessoa por 4,99 dólares (27,41 reais), composta por uma coxa de frango, purê de batata com molho e um biscoito.

O McDonald’s também lançou uma promoção de verão em junho, em que um McChicken ou um McDouble, quatro pedaços de nuggets de frango, batata frita e uma bebida saíam por de 5 dólares (27,46 reais). No entanto, a rede foi alvo de críticas após clientes revelarem que a refeição estava custando até 13 dólares (71,40 reais) em alguns locais.