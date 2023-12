Batatas do McDonald´s em casa: chef conta segredo da rede de fast food; veja vídeo

Na última semana, um chef de cozinha norte-americano usou as redes sociais para contar um segredo que muitos sempre sonharam em saber: como são feitas as famosas batatinhas fritas do McDonald’s.

Segundo Mike Haracz, que é ex-chef executivo da gigante de fast food, o diferencial das batatas não está nos ingredientes, mas no modo em que são preparadas. “Você precisa se preocupar com o processo de cozimento”, disse ele em um vídeo que se tornou viral no TikTok.

“Primeiro, você terá que comprar batatas fritas francesas de corte fino de excelente valor”, disse ele, acrescentando que o conteúdo é quase idêntico ao das batatas usadas pelo McDonald’s.

Depois, ele recomenda fritá-las a cerca de 187ºC por dois minutos, dependendo do equipamento utilizado para cozinhar. O chef também aconselha a temperar as fritas com o sal com uma marca específica.

PUBLICIDADE

Mas o segredo verdadeiro, de acordo com ele, é gordura da carne. “O McDonald’s adiciona sabor de carne bovina ao óleo de fritadeira... para as batatas fritas”, contou. “Você vai pegar seu óleo vegetal e adicionar duas colheres de sopa de sebo bovino para cada duas xícaras de óleo.”