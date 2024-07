Top 3 alimentos mais caros do mundo

O mundo da gastronomia é repleto de iguarias que surpreendem pelo sabor, aroma e, em alguns casos, pelo preço. Apesar de deliciosos, alguns alimentos têm o preço elevado e estão entre os mais caros do mundo.

Os motivos para essas iguarias terem o valor tão expressivo são vários, mas o que mais é levado em conta é o quão raro é determinado ingrediente. Confira, a seguir, os três alimentos mais caros do mundo, segundo a BBC Internacional.

Açafrão

Foto: Antonio Rodrigues

A especiaria, apelidada de “Ouro Vermelho”, é o estigma carmesim vívido de uma flor de açafrão, e é usada como um agente para colorir alimentos, como arroz, massas e outros. Mas por que algo tão pequeno custa tanto? As razões são simples, os açafrões florescem apenas por uma ou duas semanas por ano e a colheita da especiaria é trabalhosa, já que é feita manualmente. Cada flor pequena tem apenas três estigmas, o que significa que são necessários cerca de dois campos de futebol de açafrões para criar um quilo da especiaria. Isso dá cerca de 300.000 flores.

PUBLICIDADE

Caviar

Foto: LEO MARTINS/ESTADÃO

Caviar é a ova em conserva do peixe esturjão, e é considerada uma das maiores iguarias do mundo. É difícil de manusear, embalar e incrivelmente raro. O caviar mais famoso é o do esturjão beluga, encontrado no Mar Cáspio e no Mar Negro. Ainda mais rara é a ova do esturjão albino, que está quase extinto em seu ambiente nativo. De acordo com o Guinness World Records, o caviar mais caro registrado é de um esturjão beluga albino envelhecido - possivelmente com 100 anos - cujo caviar branco foi vendido por cerca de 34.500 dólares o quilo.

Ostras

Foto: Bruno Geraldi

PUBLICIDADE

As ostras nem sempre foram tão caras. No início do século XIX, as ostras eram baratas como batatas fritas e uma importante fonte de alimento para as classes trabalhadoras nas comunidades costeiras.

Mas a sobrepesca e a poluição tiveram um efeito catastrófico nos estoques de ostras e a escassez aumentou seu valor.