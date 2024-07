TOP 3 melhores churrascos do mundo segundo TasteAtlas

O churrasco é um prato famoso em todo o mundo e em cada país é feito de uma maneira diferente. Recentemente, o TasteAtlas, plataforma que ranqueia comidas de todo o mundo, lançou uma lista com os churrascos mais populares e apreciados do planeta. A Argentina e o Brasil são destaques. Confira abaixo:

1º lugar - Asado (Argentina)

Considerado um epítome da gastronomia e cultura argentinas, o asado apresenta uma ampla seleção de carnes grelhadas, principalmente carne bovina. A carne é cozida em uma grelha especial de tijolos chamada la parrilla, e o fogo pode ser feito com carvão ou madeira.

2º lugar - Shashlik (Rússia)

Shashlik é o nome de um churrasco tradicional da Ásia Central e Ocidental que consiste em pedaços de carne marinados, espetados e grelhados, como cordeiro, carne bovina ou suína, dependendo das preferências regionais e religiosas.

A carne é tipicamente marinada durante a noite em vinagre, ervas, especiarias e vinho seco. Cordeiro, carne bovina ou suína geralmente são combinados com pedaços de vegetais, como pimentões, cebolas, cogumelos ou tomates.

3º lugar - Churrasco (Brasil)

Churrasco é o método brasileiro, em que pedaços suculentos, fatias, bifes e costeletas de carne bovina, vitela, cordeiro, porco e frango são colocados em grandes espetos e grelhados em fogo de lenha. Começou no início de 1800, quando os gaúchos se reuniam e acendiam uma fogueira, adicionando grandes porções de carne em espetos e grelhando lentamente.

Nos restaurantes, conhecidos como churrascarias, os espetinhos são servidos em rodízio e os garçons circulam entre as mesas para oferecer a carne aos clientes.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.

Manual do churrasco perfeito

Preparar um churrasco pode ser simples para churrasqueiros experientes, mas para quem não está acostumado, é interessante aprender algumas técnicas. Para este segundo caso, o Paladar tem um guia que ensina a preparar carnes, montar churrasqueira, mexer com o fogo de forma segura, entre outros aspectos. Confira o ‘Manual completo do churrasco perfeito’ aqui.