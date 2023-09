São Paulo tem opções de restaurantes para todos os gostos, mas as alternativas são tantas que dá para se perder, especialmente quando vegetarianos, veganos e não vegetarianos decidem comer juntos. Pensando nisso, selecionamos tanto o público que também consome proteína animal, quanto o que não consome.

Itzza

A Itzza é uma pizzaria que apresenta, além das opções sem carne, massas diferentonas para você compor sua pizza, como de batata doce, de couve flor e de brócolis. Os sabores vão desde queijo de cabra com mel trufado (R$ 51) até a de carpaccio (R$ 51).

Serviço

Rua Oscar Freire, 565, Jardim Paulista. Seg. a sáb. (11h às 23h30) e dom. (15h às 23h30) WhatsApp: (11) 98796-3172, (11) 95444-4729, (11) 3849-2307, (11) 98582-4205

Grão Fino

Para um almoço legal, sugerimos a Padaria Grão Fino, que serve desde cogumelos recheados com queijo de castanha-de-caju, tomate e orégano ao molho pesto (R$ 58,42) até risoto de limão siciliano com peixe assado em crosta (R$ 94,62).

Serviço

Rua Pedroso Alvarenga, 672, Itaim Bibi. Seg. à sex. (7h às 22h30), sáb (8h às 22h30) e dom( 8h às 19h). (11) 3078 6062.

Isabela Akkari

Essa indicação vai para os veganos: doces que vão dos mais açucarados até os com frutas. A confeitaria tem bolos, como o Bolo da Nana com doce de leite (R$ 32) e alfajores cobertos com chocolate branco e recheados com pistache (R$ 55).

Serviço

Rua Comendador Miguel Calfat, 410, Vila Nova Conceição. Todos os dias exceto aos domingos (10h às 17h). (11)98400-0740