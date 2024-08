A Japas Cervejaria completa 10 anos de história em 2024 e durante o período mostrou como mulheres podem dominar o mercado cervejeiro com muita maestria. Comandada por três mulheres - as mestres cervejeiras Maira Kimura, Fernanda Ueno e a designer gráfica Yumi Shimada - a marca tem tido um grande destaque com suas cervejas artesanais que têm a cara do Japão.

Segundo a matéria de Chris Campos, no Paladar, a marca mantêm seis tipos de cerveja nas prateleiras de mercados como os da Liberdade, em São Paulo. Entre as principais escolhas da Japas estão as cervejas:

Wasabiru - American Pale Ale com wasabi, 5,5% de volume de álcool,

Matsurika - Bohemian Pilsner com jasmim, 5% de volume de álcool

Oishii - Witbier com gengibre e cascas de laranja, 4,7% de volume de álcool

Cerveja sazonal

Além dessas, todo mês é lançada uma cerveja sazonal, em embalagem de 473 ml. As cervejas não são pasteurizadas e variam conforme os ingredientes utilizados ou a estação do ano. O próximo lançamento da marca será em outubro e o trio de criadoras promete uma edição comemorativa de 10 anos, que será chamada de Kanpai - uma Grape Ale, 8% de volume de álcool. A celebração ainda contará com uma festança no Pavilhão Japonês no Parque do Ibirapuera.

Como são fabricadas as cervejas?

A Japas é uma cervejaria cigana, ou seja, a sua produção e distribuição são feitas a partir de cervejarias parceiras. Com esse método, a marca consegue fabricar as bebidas em cervejarias brasileiras e também no exterior.

“Produzimos desde 2019 nos EUA, em 15 estados, e este ano começamos a produzir em Taiwan”, contou Maira ao Paladar. “Nosso modelo de negócio permite que a gente produza em qualquer lugar do mundo; enviamos a receita, as cervejarias produzem e ganhamos royalties com a marca”.

Planos para o futuro

As mestres cervejeiras começaram os trabalhos em 2014. A primeira cerveja produzida foi uma american pale ale incrementada com wasabi. “Fomos convidadas a fazer essa cerveja na Cervejaria Nacional, em Pinheiros; lançamos o lote na segunda-feira e na sexta já tinha acabado, foi aí que começamos a pensar em criar uma marca própria”, revelou Maira.

Agora, 10 anos depois, os planos futuros envolvem ter um espaço próprio para vender as cervejas artesanais. “Estamos começando a planejar um espaço próprio para vender a cerveja, um brew pub pequeno, com clima de izakaya”, afirmou.