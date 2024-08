A cerveja artesanal é uma bebida que tem se popularizado nos últimos anos e atraído cada vez mais consumidores. Produzida em pequenas quantidades e com técnicas diferenciadas, traz sabores e aromas especiais.

Para quem está entrando no mundo das cervejas artesanais agora, algumas curiosidades podem ajudar, como características, estilos e diferenças em relação às industrializadas. Ao Paladar, especialistas do setor explicaram com identificar tudo isso. Para saber mais sobre cervejas artesanais, leia a matéria de Beatriz Yamamoto.

Cerveja artesanal X industrializada

A principal diferença entre a cerveja artesanal e industrializada é a variedade e complexidade de sabores oferecidos. As bebidas que são produzidas de forma artesanal apresentam uma alta qualidade dos ingredientes e da diversidade de estilos, além de variações em termos de teor alcoólico, proporcionando experiências sensoriais mais ricas aos consumidores.

Como identificar uma boa cerveja artesanal?

PUBLICIDADE

Uma boa cerveja artesanal apresenta cinco características principais: aparência, sabor, corpo, aroma e conjunto. Para quem é iniciante, o mais importante é experimentar e buscar seus sabores favoritos. “Cada visita a uma cervejaria artesanal deve ser encarada como uma chance para descobrir novos sabores e aromas,” afirmou Rafael Soares de Souza, da Cervejaria Central, ao Paladar.

Estilos de cerveja artesanal mais populares

A popularidade dos estilos de cerveja dependem do gosto dos consumidores. Entre os mais procurados estão as IPAs, Pilsen e Sours.

As IPAs possuem variações e dependem muito da criatividade dos cervejeiros. No geral, apresentam cor alaranjada, aromas cítricos e sabor amargo. Por serem amargas e refrescantes, combinam bem com o clima brasileiro.

A Pilsen também é bastante popular, com cor clara, alta carbonatação e sabores que lembram pão e biscoito, e um amargor baixo. É um dos estilos mais bem aceitos pelo público.

PUBLICIDADE

As Sours, especialmente as Fruited Sours, são conhecidas pela acidez e sabor de frutas. Há uma ampla diversidade de preferências entre os consumidores desse tipo de cerveja artesanal.