Uísque Tennessee ou Bourbon: entenda as diferenças e descubra os melhores rótulos de 2024

Você não precisa ser um especialista para perceber que o uísque Tennessee e o bourbon têm diferenças marcantes, mesmo que ambos sejam feitos à base de grãos. O bourbon, que pode ser produzido em qualquer lugar dos Estados Unidos, segue uma fórmula simples e conhecida. Já o uísque Tennessee só pode ser fabricado no próprio estado do Tennessee, como destacou a repórter Fernanda Meneguetti no Estadão.

Uma das principais distinções do uísque Tennessee é o uso do Lincoln County Process, uma técnica de filtragem única. Nesse processo, o destilado passa por carvão vegetal antes de ser envelhecido, o que ajuda a suavizar a textura e refinar o sabor.

Quais são os tipos de uísque?

diferentes tipos de uísque Foto: repro

Se você fica confuso com termos como Single Malt, Blended, Scotch e Bourbon, fique tranquilo. O Paladar explicou cada um desses termos com a ajuda de especialistas, para acabar com as dúvidas. Quer entender melhor? Confira a matéria completa neste link.

Melhores uísques de 2024

Melhores uísques de 2024 Foto: Adobe Stock

O uísque é feito de grãos fermentados, sendo os mais comuns cevada maltada, milho, centeio e trigo. Essa variedade de ingredientes oferece uma ampla gama de estilos e sabores. A cada ano, novos rótulos ganham destaque. Veja os cinco melhores uísques de 2024 na matéria completa do Paladar aqui.