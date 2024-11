Vinagre de maçã: o que ele realmente pode fazer pela sua saúde?

Com uma versatilidade enorme na cozinha, o vinagre de maçã é uma iguaria coringa para muitas receitas. Entretanto, seus benefícios não param por aí. Além de dar um toque especial nos pratos, o vinagre de maçã também pode contribuir ativamente para a sua saúde.

Benefícios

Segundo estudos, o ingrediente é responsável por auxiliar na redução de níveis de açúcar no sangue e ajudar ligeiramente os níveis de colesterol.

Além disso, de acordo com matéria publicada de Anahad O’Connor, o líquido também é composto por probióticos que, segundo estudos, contribuem positivamente para o microbioma intestinal.

Segundo os especialistas, porém, como a maioria dos estudos são relativamente pequenos, as evidências não são fortes e conclusivas. Eles também aconselham o uso em refeições ou misturado com um copo de água ao invés de tomá-lo puro.

PUBLICIDADE

Também é apontado que o vinagre de maçã pode trazer efeitos colaterais para quem toma medicamentos controlados para diabetes tipo 2, pressão alta e outras doenças crônicas.

Receita com vinagre de maçã

Agora que você sabe os benefícios de tomar o vinagre de maçã, o que acha de fazer uma receita nutritiva que vai evidenciar ainda mais o sabor delicioso do ingrediente? Confira agora a receita de maçã com canela na AirFryer:

Maçã com canela na Airfryer

Se só o vinagre de maçã já é bom, imagina junto com a fruta? Experimente esta receita e descubra os sabores que essa mistura pode trazer. Clique aqui e veja a receita completa.

PUBLICIDADE

Maçã com canela na Airfryer Foto: Thaís Barca/Divulgação

Saiba como aproveitar o vinagre de maçã no dia a dia

Além de ser uma opção versátil na cozinha, o vinagre de maçã possui propriedades que podem ajudar a manter o organismo equilibrado.

O ácido acético, principal composto do vinagre, é conhecido por auxiliar no controle glicêmico e favorecer a digestão. No entanto, especialistas alertam para o consumo moderado: para aproveitar seus benefícios, o ideal é diluir uma colher de sopa em água, especialmente antes das refeições.

Essa forma de consumo reduz a acidez e evita possíveis desconfortos gástricos, ajudando o corpo a absorver os nutrientes de forma mais equilibrada. Confira mais informações.