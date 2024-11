O que o vinagre de maçã realmente pode fazer pela sua saúde?

Faz muito tempo que o vinagre de maçã tem a reputação de ser um elixir que pode fazer maravilhas para sua saúde. Até certo ponto, essa fama é merecida.

PUBLICIDADE Muitos estudos demonstraram que o vinagre de maçã pode reduzir os níveis de açúcar no sangue e melhorar ligeiramente os níveis de colesterol. Alguns estudos mostraram que ele pode ajudar a perder peso. E o vinagre de maçã normalmente contém bactérias que promovem a saúde, conhecidas como probióticos, que, de acordo com estudos, podem nutrir seu microbioma intestinal. Mas há ressalvas. A maioria dos estudos sobre o vinagre de maçã são relativamente pequenos e, em alguns casos, mal planejados. Portanto, as evidências não são particularmente fortes ou definitivas, dizem os especialistas. O vinagre de maçã também pode causar efeitos colaterais em pessoas que tomam medicamentos para tratar diabetes tipo 2, pressão alta e outras doenças crônicas.

E os especialistas desaconselham bebê-lo puro. Em vez disso, é melhor incorporar o vinagre de maçã a suas refeições ou misturá-lo em um copo de água.

Para as pessoas que têm curiosidade, tomar algumas colheres de chá por dia é um risco relativamente baixo e pode levar a pequenas melhorias na saúde, portanto, talvez valha a pena tentar, avalia Beth Czerwony, nutricionista registrada no Centro de Nutrição Humana da Cleveland Clinic.

“Alguns estudos sugerem que pode ser benéfico”, diz. “Pode ajudar um pouco em alguns casos, mas não é uma garantia, e certamente não será a cura para nada como diabetes ou obesidade”.

Nos últimos tempos, o vinagre de maçã ganhou status de produto milagroso. Mas especialistas têm ressalvas sobre os efeitos creditados ao tempero. Foto: Madeleine Steinbach/Adobe Stock

A reputação do vinagre como remédio natural começou há mais de dois mil anos. Hipócrates, médico grego da Antiguidade muitas vezes chamado de pai da medicina, usava o vinagre para limpar feridas e prescrevia uma mistura de mel e vinagre para tratar a tosse. No final do século 18, os médicos americanos passaram a usar o vinagre para aliviar dores de estômago, edema e outros problemas.

O vinagre pode ser encontrado em várias formas. Geralmente é produzido pela fermentação de milho, trigo, batata, uva e várias outras plantas por meio de um processo de duas etapas. Durante a primeira etapa, as leveduras se alimentam dos açúcares e amidos das plantas, transformando-os em álcool. Em seguida, as bactérias convertem esse álcool em ácido acético, o que nos dá o vinagre. A maioria dos vinagres comerciais é pasteurizada, o que mata os micro-organismos.

O vinagre de maçã geralmente não é pasteurizado, o que significa que retém todos os micróbios amigáveis ou probióticos que realizaram o processo de fermentação, além de conter antioxidantes e minerais. Geralmente, é possível saber se um frasco de vinagre de maçã contém probióticos lendo o rótulo. Ele deve dizer que é “não pasteurizado” ou que contém a combinação de leveduras e bactérias amigáveis.

Grande parte das pesquisas sobre o vinagre de maçã analisou seu impacto sobre os níveis de açúcar e colesterol no sangue.

Em um ensaio clínico publicado no ano passado, os pesquisadores recrutaram 80 adultos com diabetes tipo 2, dividiram-nos em dois grupos e os acompanharam por oito semanas. Ambos os grupos foram instruídos a seguir uma dieta saudável com muitas frutas, legumes e grãos integrais, limitando o consumo de junk foods com alto teor de sal, açúcar e gordura. Um dos grupos também foi instruído a consumir o equivalente a duas colheres de sopa de vinagre de maçã diariamente, de preferência com o almoço ou logo depois. Eles foram informados de que poderiam diluir o vinagre em água.

PUBLICIDADE Após oito semanas, os pesquisadores descobriram que as pessoas do grupo do vinagre de maçã tiveram reduções significativamente maiores nos níveis de açúcar no sangue. Elas tiveram melhorias maiores no nível de colesterol e triglicérides e maiores reduções no peso corporal e na circunferência da cintura. Em outro estudo publicado em 2021, os pesquisadores fizeram uma revisão sistemática e uma meta-análise de nove ensaios clínicos sobre o vinagre de maçã. Os estudos duraram de oito semanas a três meses. Na maioria dos casos, os participantes foram instruídos a tomar de uma a duas colheres de sopa de vinagre de maçã diariamente. Os pesquisadores descobriram que o consumo de pelo menos uma colher de sopa todos os dias por oito semanas ou mais levara a reduções no nível de açúcar, de triglicérides e de colesterol total, mas que esse efeito só foi significativo em pessoas com diabetes tipo 2. Os pesquisadores especularam que o vinagre de maçã melhora a saúde metabólica diminuindo a velocidade com que os alimentos passam do estômago para o intestino delgado, o que causa uma liberação mais lenta de glicose e outros nutrientes na corrente sanguínea. Ele também pode aumentar a capacidade de o corpo metabolizar a gordura e a glicose.

Há motivos para cautela

Em muitos dos estudos, o vinagre de maçã foi associado a uma dieta de baixa caloria, o que poderia explicar as melhorias no peso e na saúde metabólica, informa Beth, da Cleveland Clinic. “Acho que em alguns estudos não ficou muito claro se foi o vinagre de maçã ou o déficit calórico que causou a perda de peso”, avalia.

Um estudo descobriu que as pessoas que consumiram vinagre de maçã perderam peso porque seu apetite diminuiu e elas acabaram comendo menos. Outro estudo descobriu que o consumo de vinagre antes de uma refeição fazia com que as pessoas ingerissem menos alimentos porque o vinagre causava náuseas.

Em 2022, um grupo de pesquisadores publicou uma revisão de sete estudos que analisaram os efeitos do vinagre sobre o apetite e a ingestão de alimentos. Eles descobriram que consumir vinagre junto com uma refeição poderia suprimir o apetite no curto prazo, reduzindo potencialmente a quantidade que a pessoa come naquele dia. Mas, em última análise, o hábito não teve nenhum impacto significativo sobre o apetite ao longo de dias ou semanas. Eles concluíram que são necessárias mais pesquisas para determinar se o consumo regular de vinagre pode reduzir o apetite e causar perda de peso a longo prazo. A melhor maneira de consumir o vinagre de maçã é adicioná-lo aos alimentos, ensina Kelly Springer, nutricionista registrada e proprietária da Kelly's Choice, empresa de nutrição com sede em Skaneateles, Nova York. Ela recomenda usá-lo em marinadas e molhos para saladas, por exemplo, misturando vinagre de maçã com azeite de oliva e um pouco de alho em pó. É uma ótima combinação porque o vinagre de maçã fornece probióticos, enquanto o alho é um prebiótico que alimenta as bactérias benéficas em seu intestino, orienta Kelly. Outra opção é misturar um pouco de vinagre de maçã em um copo de água ou uma xícara de chá. Mas comece com uma quantidade pequena, como uma ou duas colheres de chá. E nunca o beba sozinho, pois o vinagre pode causar erosão dentária, distúrbios estomacais ou descoloração dos dentes. "Você não deve tomar o vinagre sozinho porque ele é muito ácido", reforça Kelly. Se você tiver uma doença crônica ou tomar medicamentos, converse com seu médico antes de usar o vinagre de maçã por motivos de saúde. Combinar o vinagre de maçã com um medicamento para diabetes pode fazer com que os níveis de açúcar no sangue caiam muito.

O consumo excessivo de vinagre também pode fazer com que os níveis de potássio caiam, o que pode ser perigoso quando combinado com diuréticos e outros medicamentos que reduzem o potássio. Ele também pode piorar o refluxo ácido e irritar o revestimento da garganta.

“Se estiver sentindo efeitos colaterais negativos, não sinta que os prós superam os contras”, avisa Beth. “Não continue a usá-lo, porque assim você estará se colocando em uma situação ruim e se sentindo desconfortável ou corroendo o esmalte dos dentes”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU