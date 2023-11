Vinho curinga existe? Especialista dá dicas para não errar mais na harmonização; veja o vídeo

Será que existe um vinho curinga, que combine com absolutamente tudo? A colunista Suzana Barelli conta que não existe um vinho que vá com tudo, mas que há tipos da bebida que combinam com determinado tipo de comida.

Segundo a especialista, vinhos espumantes vão com comidas mais leves, como saladas. Já o vinho branco é uma boa pedida para peixes e molhos mais leves. O tinto, por sua vez, é mais encorpado e precisa de um prato mais denso, como carnes vermelhas.

