Vinho italiano bate recorde histórico em leilão; veja valor

Embora existam vinhos com um ótimo custo-benefício no mercado, este universo é amplamente conhecido por seus altíssimos valores envolvidos em compras, muitas vezes, de uma única garrafa.

Um exemplo impressionante é o Colore 2016, um vinho tinto italiano comprado na Suiça por 100 mil francos suíços em seus 27 mil litros, o que equivale aproximadamente 600 mil reais na cotação atual.

Segundo informações do portal Exame, esse vinho, produzido por Bibi Graetz, se destaca principalmente por ser encorpado e possuir aromas intensos, resultados de uma produção minuciosa com três tipos de uva.

Antes de chegar ao mercado, o valor de um vinho é avaliado desde as etapas de produção e o cultivo da uva, considerando também a complexidade dos processos, anos de envelhecimento e até detalhes do rótulo.

Garrafa de vinho brasileiro bate recorde em leilão

PUBLICIDADE

Falando de grandes resultados, podemos relembrar também de uma garrafa de vinho brasileiro que bateu neste ano recorde em um leilão beneficente para ajudar a população afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Uma garrafa de seis litros do vinho Lote 43, safra 2004, foi leiloada por R$ 17,6 mil, superando ou ficando próximo de qualquer outro valor que o vinho pudesse ter alcançado em eventos desse tipo. Relembre.

Vinhos brasileiros conquistam 137 medalhas em concurso

Os vinhos brasileiros têm seu valor, e a revista Decanter divulgou resultados promissores do seu concurso anual de vinhos, em junho, que provam esse fato. Produções nacionais se destacaram com 37 medalhas de prata e 100 de bronze.

A revista inglesa, que promove anualmente uma degustação de vinhos, elege os melhores rótulos de diferentes países, revelando medalhas de acordo com pontuações.

PUBLICIDADE

Guia dos vinhos

Você se interessa por vinhos? Este guia abrange informações importantes sobre o universo vinícola, desde as produções mais populares até as menos exploradas, incluindo nuances, origens, preços e aspectos principais. As listas são baseadas na análise de especialistas, o que confere relevância ao guia.