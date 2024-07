Nesta semana, um grupo de casais de amigos viralizou na internet após uma confusão sobre o preço do vinho Pêra-Manca em um restaurante. O vídeo, compartilhado por Thalyta no TikTok, mostra o momento em que os amigos percebem que a garrafa, que acreditavam custar R$ 165,00, na verdade, tinha o valor de R$ 1.650,00.

No vídeo, que já alcançou mais de 2,1 milhões de visualizações e quase 10 mil comentários, os amigos expressam surpresa e indignação ao perceberem o erro. Apesar do choque inicial, eles decidiram pedir uma segunda garrafa do mesmo vinho, demonstrando seu apreço pela bebida.

O incidente ocorreu no restaurante Mistura, em Salvador, e chegou ao conhecimento dos proprietários do estabelecimento. Em resposta, o restaurante ofereceu um jantar de cortesia para os dois casais envolvidos, conforme informou o Portal Só Notícia Boa.

Por que o Pêra-Manca é tão caro?

O vinho Pêra-Manca, produzido pela adega Cartuxa em Portugal, é conhecido por seu alto valor devido à sua produção exclusiva, tempo de envelhecimento e qualidade superior.

Segundo informações de matéria do Paladar, a Fundação Eugénio de Almeida, proprietária da Cartuxa, é responsável por essa renomada marca e outras cinco, totalizando trinta rótulos, incluindo espumantes, vinhos licorosos e de talha (ânfora). A Cartuxa é o produtor europeu com maior volume de vendas no Brasil.