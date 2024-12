3 sugestões de vinho até R$ 150 para presentear neste Natal

Com o Natal chegando, a hora de escolher os presentes para os familiares e os amigos também bate à porta. Por conta disso, muitas pessoas ficam em dúvida sobre como presentear e o que escolher. Para te ajudar nesta missão, trazemos 3 sugestões de vinhos para serem o presente perfeito.

Vinhos

Com reconhecimento mundial por conta do padrão de excelência, o Grupo Famiglia Valduga é composto por seis empresas: Casa Valduga, Casa Madeira, Vinotage, Ponto Nero, Domno Wines e Brewine Leopoldina. Juntas, elas trabalham com os processos de elaboração de bebidas e possuem uma ampla carta de vinhos, espumantes, cervejas e outras categorias do mundo das bebidas.

Becas Reserva Cabernet Sauvignon

Caso você queira apostar no vinho tinto, o Becas Reserva Cabernet Sauvignon é elaborado com base no terroir do Valle Central, no Chile, safra 2021. Também do Domno Wines, ele é produzido 100% da uva Cabernet Sauvignon e tem um aroma intenso de frutas vermelhas, ervas aromáticas e especiarias.

O vinho ainda apresenta um sabor encorpado e harmonioso, que apresenta taninos macios. Esta opção é mais econômica e sai pelo valor de R$50,00, no site.

Vinho Becas Foto: Divulgação/ Famiglia Valduga

Argento Rosé

Diretamente da Bodega Argento, vinícola que se tornou referência na viticultura orgânica, o Argento Rosé é um rótulo que traduz a pureza, a vitalidade e a elegância da variedade de uvas Malbec de uma maneira orgânica.

Além disso, seu presenteado poderá desfrutar de aromas frutados e um vinho de corpo leve e refrescante com um fina acidez. Uma das dicas para harmonizar o vinho é a combinação perfeita com ceviche, queijo brie com geleia de pimenta e sushi. Com um preço na média, o Argento Rosé está saindo pelo valor de R$85,00, no site.

Vinho Argento, da Bodega Argento Foto: Divulgação/ Famiglia Valduga

Ruca Malen Capitulo Dos Chardonnay

Se você quer uma opção de vinho branco argentino, o Ruca Malen Capitulo Dos Chardonnay é a opção ideal. Com um rótulo que traz uma experiência sensorial única, o vinho tem aromas complexos de frutas cítricas, ervas e notas minerais.

Além de ser uma recomendação da Domno Wines, importadora da Famiglia Valduga, esse vinho também tem uma textura singular e com um equilíbrio na acidez. Este tipo está saindo pela bagatela de R$149,00, no site.

Vinho Ruca Malen Foto: Divulgação/ Famiglia Valduga

Harmonização de vinhos com massas

Agora que você tem algumas sugestões de vinhos para presentear seus amigos e familiares, venha dar uma olhadinha em como harmonizar a bebida com massas! Com o final de ano, esses pratos aparecem frequentemente nas ceias, então o que acha de tornar essa degustação mais saborosa? Confira agora clicando aqui.