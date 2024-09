Especialista explica como incêndios e fumaça podem impactar os vinhos

Brasil, Portugal e outras regiões estão enfrentando incêndios devastadores que ameaçam diretamente plantações de uvas e a produção de vinhos. Além da destruição visível, os produtores precisam lidar com o smoke taint, um fenômeno causado pela fumaça que altera o aroma e o sabor das uvas, prejudicando a qualidade final dos vinhos.

Alguns produtores de vinhos dessas áreas, em entrevista à jornalista Suzana Barelli, relataram o impacto das chamas, que chegaram perigosamente perto de suas vinhas, colocando em risco tanto a safra quanto a reputação de seus produtos. Além disso, a fumaça densa, quando absorvida pelas uvas, pode deixar um sabor defumado, comprometendo o resultado da safra e afetando a experiência sensorial do vinho.

O efeito do smoke taint se torna evidente no momento em que o vinho é degustado, deixando um aroma e sabor defumados indesejados, algo que pode arruinar a percepção de qualidade. Mesmo com o trabalho incansável de equipes especializadas e, às vezes, com a ajuda da chuva, os danos provocados pelos incêndios florestais continuam sendo significativos.

