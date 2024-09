Os vinhos tranquilos são aqueles brancos e tintos que não são nem fortificados nem espumantes. Várias casas de vinho do Porto apostam neste caminho, inclusive de Jerez, com brancos secos interessantes, elaborados com a uva palomino. Saiba tudo sobre vinhos tranquilos na coluna de Suzana Barelli, Le Vin Filosofia.

Novas vinícolas de vinhos tranquilos

Esse tipo de vinho vem chamando atenção do grupo Fladgate Partnerships, dono de marcas referência no vinho do Porto, como Taylor’s, Fonseca e Croft. Um dos últimos a apostar nestes vinhos, a Fladgate decidiu entrar no mundo dos vinhos tranquilos pela aquisição de vinícolas.

Em 2023, o grupo comprou a IdealDrinks, com vinhos nas regiões do Dão, da Bairrada e de Vinhos Verdes. Neste ano, adquiriu a Quinta do Portal, que tem 53 hectares de vinhedos no Douro, divididos entre as quintas do Portal, do Confradeiro e da Abelheira.

Vinhos produzidos pelo grupo chegam ao Brasil

Os rótulos da IdealDrinks acabaram de chegar ao Brasil, com as quintas da Pedra, da Bella e Royal Palmeira - importados pela Grapy. A quarta quinta, Colinas de São Lourenço, será importada pela Qualimpor e tem o rótulo premium Principal.

Dos vinhos que já chegaram ao país, o Bella Elegance Pinot Noir 2021 da região do Dão surpreende, na linha da Quinta da Bella, vendido por R$ 265, na Grapy, o mesmo valor do Touriga Nacional 2018. Em faixas de preço mais elevada, há um Loureiro, da Royal Palmeira, do Minho, com uma garrafa imponente (R$ 350), e o Quinta da Pedra Alvarinho 2018 com uma garrafa especial (R$ 380) e o complexo Milagres 2016 (R$ 800), também elaborado com a uva alvarinho.

Preço do vinho no Brasil

O universo dos vinhos é completo e vai muito além dos vinhos tranquilos. Conhecido por conter produtos com valores elevados, muitas vezes surgem dúvidas sobre o que justifica esses preços, inclusive no Brasil. Para a coluna de Suzana Barelli, Felipe Galtaroça, CEO da consultoria Ideal BI, explicou porque há diversos valores no mundo dos vinhos e o que torna um rótulo mais caro