Vinícola é forçada a destruir 2000 garrafas de vinho; entenda

A vinícola californiana Ocean Fathoms utiliza as águas do canal de Santa Bárbara como um ambiente perfeito para envelhecer seus vinhos. Em 2017, a vinícola começou a submergir no canal caixas especialmente projetadas para seu vinho e, quando as garrafas foram recuperadas, 12 meses depois, foram vendidas por até US$ 500 cada, quase R$ 2500.

O maior problema é que os proprietários da empresa nunca receberam as licenças adequadas da Comissão Costeira da Califórnia ou do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA, o que transformou aquele “ambiente perfeito” em um ambiente ilegal. Além disso, a empresa vendia o vinho sem licença comercial, sem autorização de venda de álcool ABC. As informações são da Food and Wine.

Após isso, o Bureau of Alcoholic Beverages Control apreendeu cerca de 2.000 garrafas de vinho da empresa e as destruiu em uma estação de tratamento de águas residuais em Santa Bárbara. As garrafas de vidro foram levadas para um centro de reciclagem.

