Você já deve ter ouvido por aí boatos polêmicos de que o brigadeiro não é brasileiro, mas será que isso é verdade? Fomos investigar este burburinho com a professora da Universidade Anhembi Morumbi, Talia Cerqueira. Veja o que descobrimos.

De cara, já podemos te dizer para acalmar o coração porque o brigadeiro realmente nasceu no Brasil. Porém, se você já se deparou com uma história de que há um doce parecido na Alemanha, precisamos confirmar que isso também é verdade, embora a semelhança seja somente na aparência. Segundo a especialista, a sobremesa alemã é uma trufa redonda com o tom do nosso queridinho, mas os sabores não são nada parecidos: “A versão deles é feita com amêndoas, como se fosse um bombom de rum, e é chamada de Rumkugel. Inclusive, quando eles vêm ao Brasil e provam o brigadeiro, não ficam felizes, porque esperam o gosto do doce alemão, que é totalmente diferente”.

Gostou de saber desta curiosidade? Então aproveite para descobrir mais sobre a origem de alimentos como o croissant, sushi e pavê aqui.