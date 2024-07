Você sabe o que são jardins comestíveis? Conheça projeto de município brasileiro

Iniciativas para uma alimentação saudável podem ser feitas tanto de maneira individual quanto promovida por organizações maiores, e uma delas, em Maricá (Rio de Janeiro), ganhou destaque neste crescente cenário: os jardins comestíveis.

Trata-se de um projeto inovador. Os jardins comestíveis são áreas de cultivo de acelga, couve, salsinha, coentro, alface, rúcula e mais, especificamente em praças espalhadas pela região.

Após o período de cultivo, os alimentos orgânicos são entregues gratuitamente para a população, que é devidamente informada sobre as datas de retirada e opções disponíveis.

A ideia pode, sim, ser considerada inovadora, porque amplia o acesso aos alimentos orgânicos pensando em tópicos semelhantes ao da sustentabilidade e alimentação saudável, além de reaproveitar espaços.

Oficinas: para além das praças

Além de incentivar a alimentação saudável, o projeto também promove oficinas que visam contribuir com conhecimentos. Eles ensinam a como cultivar os mesmos tipos de plantações em casa, e da mesma forma que os jardins comestíveis estão nas praças, podem ser criados nas casas dos moradores do município. As informações são da matéria de Gisele Silva ao Estadão, na editoria Sustentabilidade.

Alimentos orgânicos são mais gostosos?

Este guia de alimentos orgânicos de Paladar pontua que eles têm um sabor que não passa por modificações, então na prática -quer dizer, no paladar-, eles se mantêm originais e com características próprias bastante acentuadas. Saiba tudo sobre os alimentos orgânicos.

Chef Bela Gil defende culinária orgânica

O restaurante Camélia Ododó, situado no bairro Vila Madalena (SP), adota pratos com ingredientes fornecidos por agricultores brasileiros por meio de alimentos agroecológicos e não transgênicos. Essa abordagem de culinária orgânica, que destaca a qualidade e promove o bem-estar, é defendida pela Chef Bela Gil, proprietária do estabelecimento. Leia mais.