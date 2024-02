Três novidades no mundo do café: orgânicos, especiais e blends refrescantes

Não precisa ir muito longe para saber que o café, cuja venda e consumo fazem parte da movimentação econômica do país há tempos, é uma das bebidas mais populares entre os brasileiros. É por essa razão que as produções passam por constantes transformações, com o objetivo de atender demandas de diferentes públicos por meio de análises de tendências.

O ano de 2024 tem apontado para o crescimento e o aumento de qualidade do café voltado ao segmento corporativo. Segundo o especialista Ensei Neto, colunista do Um café para dividir, isso ocorre em detrimento do fator Pandemia, que transformou o modus operandi do trabalho através do home office.

Durante o tempo em que as pessoas ficaram em casa, “nunca se experimentou tantos cafés diferentes, por exemplo, criando uma legião de consumidores que passaram a dispensar maior atenção sensorial à bebida e suas formas de preparo”, afirma. Isso causou um impacto na retomada aos escritórios quando o confinamento finalmente acabou, abrindo alas para novas exigências dos colaboradores em suas respectivas empresas.

Com isso, uma das marcas atentas à demanda, a Gran Coffee, responsável pelas maiores vendas de máquinas de café no país, resolveu apostar em cafés orgânicos, que resultam em uma grande evolução no quesito sabor e qualidade.

Ainda, Ensei aborda novos lançamentos no mercado, que incluem blends refrescantes para o verão (linha da Nespresso), especiais que proporcionam experiências sensoriais (novidade do Café Orfeu) e cafés em lata refil. Os detalhes das novas tendências você encontra na matéria ‘Invasão silenciosa’, disponível aqui.