O arroz com coco é um daqueles pratos típicos que costumam acompanhar frutos do mar, como camarão, lulas, peixes e lagostas. Pode ser servida também com bananas fritas.

Essa receita muito presente na Colômbia também faz parte da Venezuela, Guatemala, Costa Rica e Porto Rico. Muito se fala que sua origem é Sul Americana, decorrente da grande predominância da fruta em regiões litorâneas.

Que tal servir um delicioso prato recheado de frutos do mar, acompanhado desse arroz de coco? O Paladar trouxe o passo a passo dessa receita, confira!

Delicioso arroz de coco Foto: Beto Roma

Ingredientes 100 g de arroz

5 g de coco ralado fresco

1 dente de alho picado

15 g de cebola picada

25 ml de óleo

220 ml de água quente

1 folha de louro

100 ml de leite de coco Preparo 1 Em uma panela pré-aquecida, coloque o óleo e refogue a cebola e o alho.

2 Junte o arroz com uma pitada de sal, com a folha de louro e coloque a água fervente.

3 Leve essa mistura ao fogo médio, por cerca de 8 a 10 minutos.

4 Quando o arroz atingir o ponto levemente ao dente, coloque coco ralado e leite de coco, finalizando o cozimento em fogo baixo.

5 Passe para um prato e sirva.

