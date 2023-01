Não tem jeito: depois da ceia de Natal sempre sobram restos dos pratos principais. Trouxemos para você uma receita que aproveita as sobras do bacalhau e as transforma num pratinho prático e saboroso.

A receita de arroz integral com lascas de bacalhau foi elaborada pelo Chef Vitor Skif Brito, professor e coordenador do CST em Gastronomia do CEUNSP.

O preparo é simples, prático e econômico. E fica delicioso! Confira o passo a passo:

Arroz integral com lascas de bacalhau

Ingredientes 500 g de bacalhau dessalgado

4 xícaras (chá) de arroz integral

1 cebola roxa

4 dentes de alho

Ervas frescas (manjericão, tomilho e sálvia) a gosto

8 xícaras (chá) de caldo de legumes

½ xícara de amêndoas laminadas tostadas

Sal a gosto

Pimenta-do-reino

Azeite de oliva extra virgem

Camarões para decoração (opcional) Preparo Bacalhau 1 Para dessalgar o bacalhau, deixe de molho em água na geladeira por aproximadamente 2 dias, trocando a água 2 vezes ao dia.

2 Tempere o peixe dessalgado com sal e pimenta-do-reino e as ervas aromáticas

3 Regue com bastante azeite e leve para assar em forno médio tampado com papel-alumínio por, aproximadamente, 30 minutos ou até ficar macio e reserve. Arroz 1 Deixe o arroz de molho em água por, no mínimo, 3 horas antes de iniciar a receita.

2 Após esse processo, escorra a água e reserve o arroz.

3 Em uma panela refogue a cebola roxa cortada em cubos e o alho picado finamente no azeite. Adicione o caldo de legumes.

4 Assim que o caldo levantar fervura adicione o arroz, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar até chegar no ponto al dente.

5 Depois de pronto, misture as lascas de bacalhau e as amêndoas tostadas e regue com mais azeite.

6 Para tostar as amêndoas basta dispor em uma assadeira e deixar dourar levemente em forno médio por, aproximadamente, 5 minutos.

7 Sirva.

