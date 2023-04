Bacalhau com banana-da-terra ao molho de berinjela Foto: Raphael Criscuolo | Livro Sabores e Lembranças Por Redação Paladar Bacalhau com banana-da-terra Experimente este bacalhau preparado de uma forma diferente pela chef Evodie Mwepu Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 6 porções

Já imaginou preparar um bacalhau de uma forma diferente? Foi isso que a chef Evodie Mwepu fez para o livro ‘Sabores e Lembranças’ e pedimos para compartilharem conosco. A versão da chef leva o bacalhau com banana-da-terra para complementar o gosto do peixe, além de ser misturado com um molho feito de berinjela. Bem diferente, né?