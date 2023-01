Com o Ano Novo chegando, as receitas com bacalhau começam a ser muito bem-vindas.

Pensando nisso, o Paladar buscou com o chef Rodrigo Schweitzer, um prato completo e muito saboroso.

Essa receita de bacalhau, cedida pela Porto Frescatto, acompanha uma crosta crocante e uma deliciosa mousseline de mandioquinha. O passo a passo está detalhado para que você possa reproduzir em casa! Confira:

Bacalhau com mousseline de mandioquinha Foto: Divulgação: Porto Frescatto

Ingredientes 1 lombo de bacalhau

250 g de mandioquinha

250 ml de creme de leite

250 ml de leite

40 ml de azeite

Sal, noz moscada e pimenta a gosto

100 g de farinha para empanar

1 xícara de vagem cozida

3 colheres de sopa de azeitonas sem caroços pretas picadas Preparo Bacalhau 1 Sele o bacalhau no azeite rapidamente.

2 Coloque em uma assadeira e leve ao forno até dourar.

1 Em uma assadeira, coloque a farinha temperada com sal e pimenta. Leve ao forno até dourar.

2 Reserve.

2 Cozinhe em água fervente com sal até que fiquem macias.

3 Escorra a mandioquinha e passe por um espremedor de batata ou por uma peneira.

4 Misture o creme de leite, o leite, o sal, a pimenta e a noz moscada e leve ao fogo até ferver.

5 Tire do fogo e acrescente aos poucos a mandioquinha amassada, batendo com um mixer até obter a consistência de uma musseline.

6 No final acrescente o azeite.

7 Em uma panela com água quente, cozinhe a vagem até ficar macia. Use como decoração - e aproveite para comer.

2 Decore com vagens cozidas e azeitonas picadas. Veja mais

