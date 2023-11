Batata bolinha ao murro

Ponha as batatas para cozinhar em uma panela com água e uma colher (sopa) de sal. Escorra quando estiveram macias (aproximadamente 20 minutos).

1 . Ponha as batatas para cozinhar em uma panela com água e uma colher (sopa) de sal. Escorra quando estiveram macias (aproximadamente 20 minutos).

2 . Ponha as batatas em uma tábua e aperte pressionando até que cada batata se rompa.

3 . Ponha o azeite e o alho em uma frigideira e ligue o fogo, Quando o alho começar a chiar, tire da panela e ponha as batatas. Mexa para pegarem o gosto do azeite