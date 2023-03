Batata frita com cheddar e bacon, a ‘NY Fries Extreme’ Foto: Divulgação Meat Dowtown Burgers Por Redação Paladar Batata frita com cheddar e bacon Bem temperada e super saborosa, a batata frita com cheddar e bacon da Meat Downtown Burgers é uma entradinha maravilhosa Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Aquela batatinha com cheddar e bacon sempre é bem vinda, né? Aprenda a fazer a ‘NY Fries Extreme’ receita de batata frita com cheddar e bacon da Meat Downtown Burger. Além de ensinar a fazer um delicioso creme de cheddar e bacon, a receitinha tem o passo a passo do rub (mistura de temperos) da casa. Bateu vontade de batata frita? Confira a receitinha e faça essa delícia em casa!