Tem muita gente que conhece o Bauru como a combinação de presunto, queijo e tomate dentro do pão, mas a versão original não é assim. Por isso, nós fomos atrás do Ponto Chic, local em que ele nasceu, para te ensinar a preparar este clássico em casa.

A receita original foi criada por Casimiro Pinto Neto, que, tinha o apelido de Bauru, sua cidade natal.

Um dia qualquer do ano de 1937, ainda na época em que estudava na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Casimiro chegou ao Ponto Chic com muita fome e resolveu fazer mais do que pedir um sanduíche. Ele deu a receita exata do que queria comer. E, assim, em um pão francês, sem miolo, recheado com fatias finas de rosbife, tomate e pepino em rodelas cobertos por queijos prato, estepe, gouda e suíço fundidos, nasceu o Bauru.

O que ele não poderia imaginar é que aquele sanduíche se tornaria a maior estrela da casa, cairia no gosto de milhões de pessoas e chegaria a ser consagrado patrimônio imaterial de São Paulo.

E aí, deu vontade de fazer em casa o Bauru original do Ponto Chic? Confira o passo a passo que eles compartilharam conosco:

O bauru do Ponto Chic é preparado com a mesma receita desde 1937 Foto: Zenit Press

Ingredientes Rosbife 1 peça inteira de lagarto (70 g) Queijos 100 g de queijo estepe

100 g de queijo prato

100 g de queijo gouda

100 g de queijo suíço

300 ml de água

10 g de manteiga

Pepinos

1 pepino

¾ de xícara de vinagre Preparo Rosbife 1 Asse uma peça inteira de lagarto em um braseiro em fogo alto até ficar mais torradinho por fora e ao ponto, um pouco mais vermelha, por dentro.

2 Leve para um local gelado quando acabar para dar um choque frio.

3 Corte em fatias finas quando esfriar. Veja mais Pepinos 1 Cozinhe os pepinos.

2 Deixe-os descansar no vinagre por 7 dias. Você também pode usar os picles já prontos para agilizar o processo. Veja mais Montagem 1 Corte o pão francês ao meio no sentido horizontal.

2 Retire o miolo de dentro do pão.

3 Posicione de 5 a 6 fatias de rosbife.

4 Acrescente as 3 rodelas de tomate.

5 Coloque as 3 rodelas de pepino em conserva. Veja mais Queijos 1 Aqueça a água em uma forma ou frigideira, sem deixar ferver.

2 Derreta a manteiga.

3 Misture o queijo e deixe até derreter, formando uma pasta homogênea.

4 Posicione o queijo em cima dos ingredientes anteriores dentro do pão.

5 Feche o pão.

6 Corte ao meio, na diagonal, para servir. Veja mais

Que tal dar uma chance a outros tipos de pratos com rosbife também? Confira as receitas que separamos:

+ Sanduíche de rosbife com pasta de agrião e tomate provençal

+ Sanduíche aberto de salpicão e rosbife

+ Rosbife com salada de ovo

+ Rosbife com creme de pão