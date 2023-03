Blend de hambúrguer de costela Foto: Divulgação Hocus Pocus Por Redação Paladar Blend de hambúrguer de costela Faça a receita de blend de hambúrguer de costela da Hocus Pocus, de Hugo Castelli Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 5 porções

Sabe aquele hambúrguer macio e suculento, de dar água na boca? Aqui você vai aprender a fazer em casa! Fomos buscar a receita do blend de hambúrguer de costela da cervejaria Hocus Pocus, elaborada pelo Hugo Castelli. A receita rende cinco discos de hambúrguer, perfeita para uma hamburgada com os amigos, além de combinar com os mais variados tipos de sanduíches. O hambúrguer leva acém, filé de costela e peito bovino, resultando num sabor inconfundível. Confira o passo a passo!