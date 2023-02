Bolo de banana de caneca feito no microondas é aquela opção rápida de doce para o café da manhã Foto: Werther Santana | Estadão Por Redação Paladar Bolo de caneca de banana Uma opção de doce para seu café da manhã que é fácil de fazer e fica pronta em 3 minutos Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

A banana é sempre uma boa pedida quando o assunto é um lanchinho no meio da tarde, e há várias formas de consumi-la. Pode ser amassada com canela ou até em formato de bolo. Para esta última, por que não escolher um bolo de banana de caneca? Esta versão do bolo é de microondas fica pronta em 3 minutos, dependendo da potência do seu microondas, e garante aquele bolo quente que também pode ser saboreado no café da manhã. A nutricionista Gabriela Cilla, para quem pedimos esta receita, diz que o bolo quente também pode ser feito dentro de um pote que você usou para misturar os ingredientes do doce, pois dentro da caneca, o bolo fit pode acabar ficando um pouco mais alto que o desejado.