Brownie gâteau é uma versão mais cremosa do bolo, mas mais fácil e prática de fazer, e que pode ser congelada

Brownie gâteau da Simone Izumi

Faça este brownie cremoso com chantilly nomeado de brownie da felicidade pela confeiteira

Dificulade Fácil
Tempo de preparo Rápida
Rendimento 10 porções

Você já deve ter visto muitas receitas de brownie por aí. Pequeno, grande, quadrado, quente, gelado, craquelado, macio, enfim, as opções são inúmeras. Porém, muito se escuta por aí que é difícil fazer brownie, e que, a receita muitas vezes, acaba virando um bolo por causa do ponto dado de forma errada. Para acabar de vez com todas essas dificuldades, pedimos para a confeiteira Simone Izumi preparar um brownie de chocolate que fica muito cremoso por dentro e é harmonizado com um chantilly que ela também ensina a fazer. O brownie gateau - ou brownie da felicidade, como a profissional nomeou o doce - não precisa ser consumido no mesmo dia, pois, ele pode ser congelado por 30 dias em um freezer que chega a 11°C. O segredo é descongelar uma noite antes do dia que decidir deliciá-lo quente ou frio, retirar a fatia e voltar a congelá-lo se quiser.