Chef da Callebaut ensina a preparar uma bebida com cacau em pó, café, mel e raspas de laranja bem cremosa Foto: Bertrand Busquet | Callebaut Por Redação Paladar Café espresso com cacau em pó, mel, laranja e leite Aprenda a fazer uma bebida com cacau em pó cremosa que o chef-diretor da Chocolate Academy, Bertrand Busquet, criou Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 4 porções

Para o dia do cacau, o confeiteiro e chef-diretor da Chocolate Academy, da Callebaut, Bertrand Busquet nos ensina como fazer uma bebida deliciosa com cacau em pó. Esta versão de espresso - ou expresso, como você preferir chamar - leva, além do café, cacau em pó, mel, raspas de laranja, canela em pó, leite, creme de leite fresco e, para o grand finale, chantilly. E, se você quiser saber mais formas de se preparar o cacau em pó em bebidas, veja as outras opções que o chef sugeriu, afinal, não é àtoa que o fruto em forma líquida é conhecido como a bebida dos deuses.