1 . Ponha as especiarias em um prato de sobremesa e espalhe.

2 . Pincele os camarões com azeite dos dois lados e passe pela mistura de especiarias.

4 . Aqueça uma frigideira sem qualquer gordura , ponha o abacaxi e grelhe dos dois lados até dourar. Tire do fogo, corte em cubos e reserve.