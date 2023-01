Também conhecido como cebiche, cerviche ou seviche, trata-se de um prato de origem latina. Há mais de 4000 anos, o povo Mochica e os Incas costumavam cozinhar algo similar, só que usavam a chicha, uma bebida fermentada de milho, como ingrediente.

No Peru, o ceviche é considerado um prato nacional, com direito a data comemorativa – 28 de junho, véspera do dia de São Pedro.

Por levar ingredientes crus e frios, o ceviche se tornou a entrada perfeita para os dias de temperaturas altas. Confira a receita do chef Kiko Faria, do Bão Culinária Afetiva, que Paladar trouxe para os leitores. Ela é perfeita!

Delicioso ceviche Foto: Bão Culinária Afetiva

Ingredientes Ceviche 100 g de cubos de peixe (robalo)

1 g de coentro picado

30 g de pepino em cubos

30 g de cebola roxa cortada à Julienne

15 g de milho torrado

30 g de tomate cortado em cubos

30 g de azeite

1 g de pimenta dedo-de-moça

2 g de sal

120 ml de molho de ceviche Molho para o ceviche Suco de 3 laranjas

Suco de 4 limões thaiti

1 un de cerveja long neck

5 g de coentro

10 g de gengibre

10 g de pimenta dedo de moça inteira

40 g de cebola roxa Preparo Ceviche 1 Junte os ingredientes em um bowl, menos o milho crocante.

2 Coloque o bowl sobre um recipiente maior com uma camada de gelo.

3 Misture bem. Veja mais Molho para o ceviche 1 Junte todos os ingredientes e bata no liquidificador.

2 Coe o caldo e junte ao preparo. Veja mais Finalização 1 Acrescente o milho, junto com o molho.

2 Sirva fresco. Veja mais

