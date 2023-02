“Chá da tarde”, drinque de gim com abacaxi e camomila Foto: @leosouza Por Redação Paladar “Chá da tarde”, drinque de gim com abacaxi e camomila Experimente o “Chá da tarde”, drinque delicioso elaborado pelo bartender e mixologista Matheus Cunha Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Cansou do gim tônica e quer preparar um drinque diferente usando o mesmo destilado? Seus problemas acabaram! Aprenda a fazer o “Chá da tarde”, uma bebida refrescante que leva gim, abacaxi, camomila e limão e foi elaborado pelo bartender e mixologista Matheus Cunha, do Tetto Rooftop Lounge. O drinque é simples, leva poucos ingredientes e o gostinho da camomila faz toda a diferença, combinando muito bem com o sabor do gim e das frutas. Confira o passo a passo: