Há duas maneiras de se fazer uma pizza com borda recheada: a tradicional e a rachetta - se você pensou em raquete, está certo, já que é a tradução literal e a aparência também fica semelhante ao objeto - que tem o recheio concentrado totalmente no canto da pizza. E claro que para aprender a fazer a borda usando ambas as técnicas, precisaríamos de um especialista. Sendo assim, chamamos o chef da La Braciera, Marcos Paulo.

Recheio e cobertura equilibrados

A borda recheada, seja a rachetta ou a tradicional, não pode se opor ao sabor da pizza, mas complementar a cobertura.

Na medida certa

Além disso, o recheio da borda da pizza não pode ser exagerado, para que você não fique satisfeito só com a borda e aproveite a massa e a cobertura igualmente. Além disso, a massa da borda tem que ser um pouco mais fina para não ficar parecendo um pão recheado. “Outra dica é apertar bem a dobra para que o recheio não saia no momento de assar”, conta o profissional.

PUBLICIDADE

Como fazer a pizza rachetta?

De acordo com Marcos Paulo, fazer a borda da pizza rachetta é mais simples do que a tradicional, mas você precisa saber como prepará-la direitinho. Confira o passo a passo que o chef compartilhou:

Ingredientes

Massa napoletana

1 kg de farinha de trigo tipo 00

600 ml de água

3 g de fermento fresco

25 g de sal

Recheio de ricota

200 g de ricota fresca

Sal e pimenta a gosto

Um punhado de ervas frescas (opcional)

Montagem

Molho de tomate a gosto (pode ser caseiro ou comprado pronto)

200 g de mozzarella di búfala fatiada

Folhas de manjericão fresco a gosto

Azeite de oliva extravirgem a gosto

Sal a gosto

Preparo

PUBLICIDADE