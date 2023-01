O Natal está chegando, e o momento de se deliciar com chocotones incríveis também. Com uma massa levinha, úmida e muito saborosa, o chocotone é um dos doces preferidos do brasileiro nas comemorações de fim de ano.

Pensando nessa paixão, pedimos para que o chef confeiteiro Lucca Guilguer, do Carmella Patisserie, e Isabella de Barros, elaborassem uma receita de chocotone recheado com chocolate belga, e eles compartilharam esta, que é simples e prática, já que usa um chocotone pronto. Confira o passo a passo e bom apetite!

Chocotone recheado com brigadeiro de chocolate belga

Ingredientes 500 g de chocotone com gotas de chocolate

30 g de manteiga integral sem sal

10 g de cacau em pó (100% cacau)

395 g de leite condensado

50 g de creme de leite fresco (35% de gordura)

40 g de chocolate belga ao leite em gotas Preparo Recheio 1 Em uma panela, derreta a manteiga e misture o cacau em pó.

2 Na sequência, adicione o leite condensado e creme de leite.

3 Cozinhe em fogo baixo até o ponto de brigadeiro de colher (mole).

4 Fora do fogo, adicione o chocolate belga e misture até que derreta e fique homogêneo.

5 Reserve até que esteja frio para rechear. Veja mais Montagem 1 Com uma faca de serra, corte a tampa do chocotone e tire o miolo da massa para formar espaço para rechear com o brigadeiro.

2 Intercale recheando com o brigadeiro e o miolo que foi retirado até encher todo interior do chocotone.

3 Coloque de volta a tampa que foi cortada para fechar o chocotone.

4 Em um bowl, derreta no micro-ondas o chocolate até atingir 45 graus – vá derretendo de 30 em 30s, mexendo entre cada etapa para que nenhuma parte da mistura queime.

5 Cubra o chocotone com o chocolate derretido e confeite com os splits de chocolate belga a gosto. Veja mais

Gostou? Veja mais receitas!

+ Pain perdu de panetone com creme inglês de cerveja preta

+ Panetone com creme de laranja e chocolate

+ Pudim de panetone

+ Panetone caseiro de fermentação natural

+ Consommè de frutas vermelhas e panetone