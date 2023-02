O Carnaval acabou e quantas memórias bonitas foram feitas, não é mesmo? As noitadas com os amigos, os beijos e as várias horas dançando serão inesquecíveis. Porém, às vezes, esta época acaba resultando naquela dor de cabeça, indisposição e, muitas vezes, até alguns quilinhos a mais na balança.

Mas calma, porque pedimos algumas dicas para a nutricionista Gabriela Cilla de como desinchar, repor as energias, curar a ressaca e, já que dizem que o ano começa depois do Carnaval, dar início a 2023 da melhor forma possível. Confira:

Bastante líquido

Segundo a profissional, o aumento de peso não necessariamente vem somente da gordura, mas da retenção de líquido também. Por isso, é tão importante ingerir bastante água, água de coco e sucos, como o suco verde. Ela diz que pode até tomar refrigerante, mas com moderação, para tirar aquela sensação de estômago pesado.

Abacate e avocado

Cilla afirma que o abacate e o avocado são importantes no momento que você está recuperando as energias, pois ele “auxilia na fase de detoxificação do fígado que, neste momento, está um pouco sobrecarregado pelo consumo de bebidas alcoólicas”. Duas opções para você consumir são através da guacamole ou do smoothie batido com outra fruta que preferir.

Alimentos verde-escuros

As folhas verde-escuras são extremamente importantes, como a couve, o espinafre e a escarola, de acordo com Gabriela Cilla. “Verde-escuros são extremamente auxiliadores na questão de retenção de líquido e reposição dos sais”, conta ela.

Fibras

“Aveias, cereais integrais, granola e gorduras boas diminuem a vontade de comer doces e comidas mais calóricas, além de ajudarem no quesito da saciedade”, conta a nutricionista.

Faça as receitas em casa

Pensando que você possa estar cansado, com preguiça de cozinhar alguma coisa, mas tentando não se render ao delivery, nós e a nutricionista Gabriela Cilla decidimos compartilhar essas 5 receitas que são muito fáceis de se preparar, ficam prontas rapidinho e ainda vão te ajudar a se recuperar.

Avocado toast com ricota

Avocado toast misturado com ricota para você deliciar de café da manhã Foto: Werther Santana | Estadão

Além das opções que demos anteriormente, você também pode preparar uma torrada com avocado, que também é conhecida como avocado toast. Esta versão idealizada pela profissional é diversificada com a adição da ricota amassada.

Suco verde com maçã

Suco verde pode ser feito com suco de uva verde Foto: Werther Santana | Estadão

Pode tirar da sua mente que suco verde é ruim, porque este vai fazer você mudar de ideia, já que a maçã verde e o suco de uva verde ou de laranja vão deixar a bebida mais gostosa. Além disso, Cilla conta que esta bebida “te ajuda na diurese, ou seja, a eliminar os líquidos, e também a diminuir o inchaço e melhorar o funcionamento do seu fígado”.

Salada caprese com torradinhas

Salada caprese com torradas para saborear como petisco ou entrada Foto: Werther Santana | Estadão

Normalmente, a salada caprese é consumida como prato principal ou como entrada, mas sempre de forma pura. Porém, você sabia que tem como fazer salada caprese se tornar um petisco? O nome desta mistura é torrada caprese.

Aveioca

Aprenda a fazer massa de aveioca para substituir a tapioca Foto: Werther Santana | Estadão

A tapioca é bem conhecida e possui diversas variações como a crepioca, que é feita com ovo, ou a aveioca que, em vez de ser feita com a goma de tapioca, leva aveia e ovo. Esta versão da aveioca é bem simples e rápida de preparar, e você pode recheá-la da forma que desejar.

Morango com pasta de amendoim e granola

Pasta de amendoim e morango podem fazer uma ótima combinação para o café da manhã ou sobremesa Foto: Werther Santana | Estadão

Pasta de amendoim não é algo que agrada a todos, mas será que não é a forma como ela está sendo consumida? Você sabia que, se misturar com morango e granola, o sabor vai ser enriquecido e ainda terá uma crocância especial em um doce que pode ser consumido no café da manhã ou como sobremesa.